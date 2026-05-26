"E' un disastro avere Milan e Juve fuori dalla Champions, un disastro per le italiane, per il sistema", dice Criscitiello

Matteo Pifferi Redattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 18:46)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto al podcast Cose Scomode su Aura Sport, Michele Criscitiello ha parlato così del tonfo di Milan e Juventus che non si sono qualificate per la prossima Champions League:

"Complimenti al Como, per lo scouting, per il settore giovanile, tutti parlano di Fabregas ma sono fenomenali anche quelli che ci sono dietro. E' un disastro avere Milan e Juve fuori dalla Champions, un disastro per le italiane, per il sistema, per Sky che paga i diritti. Gli abbonati del Como non raggiungeranno mai l'1% di Milan e Juve.

La Roma muove Roma, non muove l'Italia. Anche il Napoli. Se ti presenti in Champions senza Milan e Juventus, detto che hanno meritato di non andare in Champions, nessuno lo discute. Per il calcio italiano è un danno e va detto"