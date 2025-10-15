Sarà Gian Piero Gasperini contro il suo passato. Roma-Inter è un'altra occasione per l'allenatore di ritrovarsi faccia a faccia con la squadra nella quale approdò nel 2011, ma rimase sulla panchina nerazzurra solo per quattro partite. Matteo Barzaghi, su Skysport, è tornato su quell'esonero e ha raccontato: «Se ne è parlato tanto di quella sua parentesi all'Inter, troppo poco era rimasto per giudicare il suo operato e anche lui la racconta un po' con fastidio perché non ha avuto la chance di poter dimostrare. Io mi ricordo che quando fu esonerato, e aggiunto questo particolare, l'ultimo giorno uscì da Appiano amareggiato».