Italia-Norvegia, già venduti 35 mila biglietti a San Siro: tutte le info

Dopo il successo contro Israele, l'Italia di Gattuso, già qualificata ai playoff, si proietta, nella corsa ai Mondiali 2026, alla prossima doppia sfida: contro la Moldova e, soprattutto, contro la Norvegia a San Siro. A questo proposito, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, la FIGC ha reso note alcune informazioni rispetto ai tagliandi per la partita:

"Il giorno dopo il successo con Israele, il quinto consecutivo nel girone, la Nazionale già guarda alle ultime due gare di qualificazione al Mondiale in programma a novembre: giovedì 13 gli Azzurri saranno di scena a Chisinau per affrontare la Moldova e domenica 16 ospiteranno a Milano la Norvegia, prima a punteggio pieno nel Gruppo I a quota 18 punti con tre lunghezze di vantaggio sull’Italia. Per la sfida con gli scandinavi sono stati già venduti 35.000 biglietti e lo stadio ‘Giuseppe Meazza’ va quindi ancora una volta riempiendosi dopo il record d’incasso (1.683.000 euro) per un match della Nazionale fatto registrare otto mesi fa, in occasione della sconfitta con la Germania nella gara d’andata dei quarti di finale di Nations League.