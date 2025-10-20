L'Inter vince anche all'Olimpico contro la Roma e inanella la sesta vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Fabrizio Biasin a Pressing parla così dei nerazzurri:
Biasin: "Inter, c'è un giocatore che Ausilio ha seguito per mesi. E mi ricordo che su Chivu…"
"Mi ricordo di quelli che dicevano che Chivu non andava bene e che doveva essere cambiato. Chivu è stato bravo a fare una cosa: riuscire a farsi accettare da uno spogliatoio che avrebbe fatto fatica, dopo quattro anni, ad accettare un grande allenatore scafato, figuriamoci uno esperto come lui".
"Il dato di fatto è che questa squadra è più forte dell'anno scorso, soprattutto in attacco. Bonny, per esempio, è costato 23 milioni e potevano prenderlo in tanti. Ausilio lo ha preso perché lo ha seguito per mesi ed è stato bravo".
(Fonte: Pressing - Mediaset)
