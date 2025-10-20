FC Inter 1908
Inter, scintille a Pressing Sabatini-Trevisani: “Ma come si fa!” – “Hai visto altre immagini!”

Si parla della vittoria dell'Inter all'Olimpico contro la Roma di sabato sera negli studi di Pressing su Mediaset
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Si parla della vittoria dell'Inter all'Olimpico contro la Roma di sabato sera negli studi di Pressing su Mediaset. Fra i protagonisti nerazzurri, anche Yann Sommer, autore di alcune parate potenzialmente decisive in alcuni momenti importanti della gara.

Mediaset

O, almeno, questa è l'opinione di Sandro Sabatini, che dice: "Sommer ha fatto delle grandi parate ieri (sabato, ndr)". Non è dello stesso avviso Riccardo Trevisani: "Nessuna grande parata".

Getty Images

Sabatini ribatte: "Mi sa che ti sei distratto e hai visto altre immagini!". L'attenzione si sposta nello specifico sulla parata dello svizzero su Dybala nel corso del secondo tempo. Trevisani è irremovibile: "Ha tirato sul primo palo, che palo doveva coprire Sommer? Gli ha tirato addosso, andiamo avanti. Ditemi come si fa a non parare! Come si fa a non parare 'sta palla! Se non la para è una quaglia clamorosa! Ma dai!".

(Fonte: Pressing - Mediaset)

