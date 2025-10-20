O, almeno, questa è l'opinione di Sandro Sabatini, che dice: "Sommer ha fatto delle grandi parate ieri (sabato, ndr)". Non è dello stesso avviso Riccardo Trevisani: "Nessuna grande parata".

Sabatini ribatte: "Mi sa che ti sei distratto e hai visto altre immagini!". L'attenzione si sposta nello specifico sulla parata dello svizzero su Dybala nel corso del secondo tempo. Trevisani è irremovibile: "Ha tirato sul primo palo, che palo doveva coprire Sommer? Gli ha tirato addosso, andiamo avanti. Ditemi come si fa a non parare! Come si fa a non parare 'sta palla! Se non la para è una quaglia clamorosa! Ma dai!".