Tra chi sostiene che abbia fatto grandi parate e chi invece non lo esalta più di tanto, la discussione si anima.

Biasin, che ha provato a spostare il focus sull'Inter in generale, è stato interrotto da Sabatini: "Sì, ma tu che ne pensi di Sommer? Non cambiare discorso!". Biasin ha risposto prontamente: "Per me è fortissimo". Al che è intervenuto Riccardo Trevisani, di diverso avviso: "Che bello, registriamo tutto, che vi aspetto come per Handanovic".