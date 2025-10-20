L'Inter vince un'importante partita all'Olimpico contro la Roma anche grazie alla compattezza mostrata dalla squadra nel secondo tempo e a qualche intervento di Sommer nei momenti importanti della sfida. Si discute anche della prestazione del portiere svizzero negli studi di Pressing, in onda su Mediaset.
L'Inter vince un'importante partita all'Olimpico contro la Roma anche grazie alla compattezza mostrata dalla squadra nel secondo tempo
Tra chi sostiene che abbia fatto grandi parate e chi invece non lo esalta più di tanto, la discussione si anima.
Biasin, che ha provato a spostare il focus sull'Inter in generale, è stato interrotto da Sabatini: "Sì, ma tu che ne pensi di Sommer? Non cambiare discorso!". Biasin ha risposto prontamente: "Per me è fortissimo". Al che è intervenuto Riccardo Trevisani, di diverso avviso: "Che bello, registriamo tutto, che vi aspetto come per Handanovic".
