Durante il podcast Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell'Inter verso la gara di sabato col Napoli:
Biasin: “Giorno libero? Scelta curiosa di Chivu. Una cosa mi sorprende più di tutte nell’Inter”
"Curiosa la scelta di Chivu di lasciare in relax a due giorni dalla partita il gruppo. Vuol dire che lavora moltissimo coi suoi giocatori, fa capire l'atteggiamento mentale di Chivu. È entrato nella testa del gruppo ed è tutto meno che scontato dopo il finale dello scorso anno. Io ero scettico, invece è stato bravo. È riuscito ad abbracciarli tutti. Arriva alla partita con situazione psicologica ribaltata rispetto a un mese fa. 7 partite vinte di fila, ma la partita col Napoli non è facile. Io mi aspetto che Conte prenda i suoi dello scorso anno e gli dica giochiamo come l'anno scorso. Anche l'Inter le sue partite le ha perse e non può fare un altro passo falso. L'Inter è proprio gruppo, questa è la notizia più bella. E sembra più unito degli ultimi anni che non potevi immaginartelo dopo Monaco.
Sembrano tutti molto contenti di andare allenarsi e dell'allenatore. Mi sorprende la condizione fisica, è stata l'ultima a radunarsi e pensavo ci volesse più tempo per raggiungere questa forma. Vedo diversi giocatori che mantengono ritmo alto fino al 90'. In tante occasioni al 70' Inter faceva fatica, ora tiene alto il ritmo fino alla fine. Dare per scontato una favorita non si può. Credo che giocherà Bonny, per quello che ha fatto vedere nelle ultime due in Serie A credo che se lo meriti. Lautaro sta giocando molto bene, è veramente molto in forma. Senza Thuram lo scorso anno sapevi che saresti stato meno performante, finora si i due ragazzi si stanno comportando molto bene.
