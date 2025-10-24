"Curiosa la scelta di Chivu di lasciare in relax a due giorni dalla partita il gruppo. Vuol dire che lavora moltissimo coi suoi giocatori, fa capire l'atteggiamento mentale di Chivu. È entrato nella testa del gruppo ed è tutto meno che scontato dopo il finale dello scorso anno. Io ero scettico, invece è stato bravo. È riuscito ad abbracciarli tutti. Arriva alla partita con situazione psicologica ribaltata rispetto a un mese fa. 7 partite vinte di fila, ma la partita col Napoli non è facile. Io mi aspetto che Conte prenda i suoi dello scorso anno e gli dica giochiamo come l'anno scorso. Anche l'Inter le sue partite le ha perse e non può fare un altro passo falso. L'Inter è proprio gruppo, questa è la notizia più bella. E sembra più unito degli ultimi anni che non potevi immaginartelo dopo Monaco.