Marinozzi: “Akanji fa cose straordinarie, Inter imprevedibile. E’ difficilissima da…”

Intervenuto durante L'Ascia o raddoppia di Cronache di Spogliatoio, il giornalista ha parlato della sfida di sabato sera tra Napoli e Inter
Intervenuto durante L'Ascia o raddoppia di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato della sfida di sabato sera tra Napoli e Inter

"Ho fiducia nel Napoli. Conte sta provando a fare cose diverse e ci vuole tempo. Quando non riesce a vincere le partite per Conte le devi pareggiare e quest'anno non ci riesce. Fa cose differenti per inserirle in questo gruppo ci vorrà del tempo, ma non è a 8 punti dal primo posto. Ci aspettiamo tanto dal Napoli, ma serve pazienza per inserire idee nuove difensive. Per giocare e difendere così deve creare di più, ma ho fiducia nel percorso.

Cambi? Dipenderà dalla condizione fisica dei giocatori. A parte Lang gli altri li ha dovuti mettere dentro ma non erano pronti. Sono curioso di vedere l'Inter, squadra difficilissima da prendere in prima impostazione, ancora più che nel passato. Akanji fa delle cose straordinarie, ha una lettura del gioco unica e l'Inter è ancora più imprevedibile. Le squadre che hanno provato a ostacolare l'Inter poi hanno dovuto cambiare il piano. Il Napoli sta studiando tanto per limitarli. Mi preoccupa una cosa per l'Inter: quella aggressività ti espone a dei rischi e con Hojlund può essere pericoloso. 

