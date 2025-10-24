Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così del momento dei nerazzurri dopo la vittoria contro l'Union Saint-Gilloise

Marco Astori Redattore 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 00:07)

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così del momento dei nerazzurri dopo la vittoria contro l'Union Saint-Gilloise: "Napoli-Inter? Quando tu hai un trend positivo va bene, ma di solito le squadre di Conte reagiscono: quando ero calciatore però preferivo essere in flusso e stare bene. Non so cosa può venir fuori.

Chivu sta facendo bene, io penso che è cambiato qualcosa dalle prime giornate nella comunicazione, sta comunicando meglio. Oggi saper dare messaggi giusti è importante. Quando parla ai ragazzi, gli entra dentro: da quello che mi hanno detto dal settore giovanile la cosa che lui sapeva fare molto bene è tirare fuori il meglio da ogni ragazzo. E anche il confronto col grande campione non gli pesa, perché lo è stato: conosce lo spogliatoio e l'ambiente.

Poi la vera novità è Akanji, non ha buttato niente dell'anno scorso: ha alzato un po' la linea e ha messo un po' di coraggio nel pressare in avanti. Con la Roma i numeri erano tutti per i giallorossi ma ti rimane in mente la prestazione: lui è entrato nella testa dei giocatori e ora l'Inter ha energia".