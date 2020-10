Biasin: “50 ritratti? Ho inserito Icardi e non Eto’o, ecco perché. Vorrei che Eriksen…”

In compagnia di Paolo Condò, Fabrizio Biasin ha scritto “La storia dell’Inter in 50 ritratti“. Prima di parlare di attualità, ha svelato un retroscena sulla stesura dell’opera:

“I 50 ritratti? Ho chiesto a Paolo (Condò, ndr) di inserire Icardi. E’ un uomo di contrasto per l’ambiente Inter, ma ho chiesto di inserirlo intanto perché qualche gol per l’Inter l’ha fatto, e poi perché, pur non avendo vinto niente, aveva una storia da raccontare. Mi è dispiaciuto non mettere Eto’o, ma è anche vero che non potevamo inserire tutti i protagonisti del Triplete. Il 51° nome? A me piacerebbe moltissimo inserire in futuro Christian Eriksen, che ora è lontano ma che è quello che ha più qualità. L’acquisto di Vidal secondo me è propedeutico all’inserimento di Eriksen, che io farei giocare anche in porta visti i suoi numeri soprattutto in Premier. La mia top 5? Il primo è Alessandro Bianchi“.

(Fonte: Sky Sport)