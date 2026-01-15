È stata un'Inter tutt'altro che brillante quella che ha affrontato e battuto il Lecce nel recupero della 16ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono apparsi stanchi, ma dopo il pareggio del Napoli contro il Parma contavano solo i tre punti. Adesso la squadra di Chivu è a +6 dagli azzurri in attesa del Milan che questa sera giocherà in casa del Como e attualmente si trova a 6 punti di distanza dai nerazzurri.