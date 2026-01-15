FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Imbarazzo se l’Inter perde questo campionato? Pensa se lo perdono quelle che…”

ultimora

Biasin: “Imbarazzo se l’Inter perde questo campionato? Pensa se lo perdono quelle che…”

Biasin: “Imbarazzo se l’Inter perde questo campionato? Pensa se lo perdono quelle che…” - immagine 1
Il giornalista su X risponde a chi dice che sarebbe imbarazzante se i nerazzurri perdessero questo campionato
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Biasin: “Imbarazzo se l’Inter perde questo campionato? Pensa se lo perdono quelle che…”- immagine 2
Getty Images

È stata un'Inter tutt'altro che brillante quella che ha affrontato e battuto il Lecce nel recupero della 16ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono apparsi stanchi, ma dopo il pareggio del Napoli contro il Parma contavano solo i tre punti. Adesso la squadra di Chivu è a +6 dagli azzurri in attesa del Milan che questa sera giocherà in casa del Como e attualmente si trova a 6 punti di distanza dai nerazzurri.

Biasin: “Imbarazzo se l’Inter perde questo campionato? Pensa se lo perdono quelle che…”- immagine 3
Getty Images

Proprio il buon vantaggio dell'Inter sulle inseguitrici ha fatto dire a tanti che ormai lo scudetto ha preso una direzione chiara, nonostante manchino ancora tante giornate di campionato. "“Che imbarazzo se l’Inter perde anche questo campionato”. Ok. Tu pensa se lo perdono quelle avversarie che negli ultimi 5 anni hanno speso tanto e tanto e tanto di più", ha scritto a tal proposito Fabrizio Biasin su X.

Leggi anche
Pistocchi: “Napoli con idea di gioco forte, l’Inter improvvisa di più. Ho visto...
Ambrosini: “Chivu ha fatto cambi, il Napoli non può. Occhio che l’Inter ha perso...

© RIPRODUZIONE RISERVATA