È stata un'Inter tutt'altro che brillante quella che ha affrontato e battuto il Lecce nel recupero della 16ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono apparsi stanchi, ma dopo il pareggio del Napoli contro il Parma contavano solo i tre punti. Adesso la squadra di Chivu è a +6 dagli azzurri in attesa del Milan che questa sera giocherà in casa del Como e attualmente si trova a 6 punti di distanza dai nerazzurri.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Biasin: “Imbarazzo se l’Inter perde questo campionato? Pensa se lo perdono quelle che…”
ultimora
Biasin: “Imbarazzo se l’Inter perde questo campionato? Pensa se lo perdono quelle che…”
Il giornalista su X risponde a chi dice che sarebbe imbarazzante se i nerazzurri perdessero questo campionato
Proprio il buon vantaggio dell'Inter sulle inseguitrici ha fatto dire a tanti che ormai lo scudetto ha preso una direzione chiara, nonostante manchino ancora tante giornate di campionato. "“Che imbarazzo se l’Inter perde anche questo campionato”. Ok. Tu pensa se lo perdono quelle avversarie che negli ultimi 5 anni hanno speso tanto e tanto e tanto di più", ha scritto a tal proposito Fabrizio Biasin su X.
© RIPRODUZIONE RISERVATA