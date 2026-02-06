Per chi non lo conosceva, ha rappresentato una vera e propria sorpresa. Chi invece, lo ha seguito nell'Under 23, conosceva già le sue abilità. Parliamo di Issiaka Kamate che contro il Torino in Coppa Italia è stato uno dei migliori in campo sfornando anche un assist per Bonny.

"Cristian Chivu si gode il ventunenne francese, già allenato ai tempi della Primavera e lanciato nelle mischia da titolare in Coppa Italia contro il Torino, dove il transalpino alla bella prestazione. Ormai da tempo l’Inter è orfana dell’infortunato Dumfries, il mercato invernale non ha portato nessun innesto su quel versante e così Kamate ha sfruttato al meglio la chance per dare un contributo in quella zona di campo, la stessa dove Chivu lo schierava già in Primavera", si legge sul Corriere dello Sport .

"Molto probabilmente a Dumfries serviranno ancora altri 20 giorni per poter tornare in campo e in un ruolo così dispendioso servono alternative pronte di fronte al calendario ingolfato, anche perché Luis Henrique ha confermato di avere certi limiti nell'interpretare al meglio il ruolo. Nel dopo partita lo stesso Kamate ha confermato come Chivu l’abbia spronato a puntare l’uomo e a crossare con il destro, dandogli diversi consigli prima di scendere in campo contro i granata. Fin qui il suo bottino stagionale con la formazione di Vecchi parla di 5 reti e 3 assist. Kamate, mancino di piede, può disimpegnarsi in tutti i ruoli in mediana, ma in questa fase è a destra che l’Inter ha maggiormente bisogno e lui ha dimostrato di poter essere competitivo anche ad alti livelli. Chivu continua a raccogliere i frutti del lavoro fatto nel vivaio".