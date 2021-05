Inter, vertice tra Conte e Zhang in programma domani: presenti i dirigenti

Si avvicina il momento dell'incontro tra il tecnico nerazzurro e il presidente Steven. Si parlerà del futuro e si cercherà un accordo sulla prossima stagione.

Sono ore di festeggiamento in casa Inter e lo saranno ancora per un po'. Domenica i nerazzurri incontreranno l'Udinese e verranno ufficialmente premiati per la conquista dello scudetto. Ma sono anche ora di programmazione e di riflessioni sul futuro, che va organizzato al più presto. Con alcuni nodi da chiarire.