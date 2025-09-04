Tottenham shock: ufficiali le dimissioni del presidente Levy dopo 25 anni

"Sono incredibilmente orgoglioso del lavoro svolto insieme al team dirigenziale e a tutti i nostri dipendenti", ha detto Levy

Matteo Pifferi Redattore 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 19:04)

Tramite un comunicato ufficiale, il Tottenham annuncia le dimissioni del presidente Daniel Levy dopo quasi 25 anni.

"Il Tottenham Hotspur annuncia che Daniel Levy si è dimesso oggi dal suo incarico di Presidente Esecutivo dopo quasi 25 anni. Il Tottenham Hotspur si è trasformato negli ultimi venticinque anni. Ha militato in competizioni europee nelle ultime 18 stagioni su 20, diventando uno dei club calcistici più riconosciuti al mondo, investendo costantemente nel suo settore giovanile, nei giocatori e nelle strutture, tra cui un nuovo stadio di livello mondiale e un centro di allenamento all'avanguardia. Il club ha inoltre militato regolarmente ai massimi livelli, ottenendo numerosi e fantastici successi sul campo, tra cui la recente vittoria dell'Europa League.

Nell'ottica della pianificazione della successione, il club ha effettuato diverse nomine di alto livello negli ultimi mesi. Vinai Venkatesham è stato assunto come Amministratore Delegato (CEO), con Thomas Frank come nuovo allenatore della squadra maschile e Martin Ho come allenatore della squadra femminile. Peter Charrington è entrato a far parte del consiglio di amministrazione e ricoprirà il ruolo di Presidente Non Esecutivo.

Daniel Levy ha dichiarato: "Sono incredibilmente orgoglioso del lavoro svolto insieme al team dirigenziale e a tutti i nostri dipendenti. Abbiamo trasformato questo club in un campione mondiale che compete ai massimi livelli. Ma soprattutto, abbiamo costruito una comunità. Ho avuto la fortuna di lavorare con alcune delle persone più importanti di questo sport, dal team di Lilywhite House e Hotspur Way a tutti i giocatori e gli allenatori nel corso degli anni. Desidero ringraziare tutti i tifosi che mi hanno sostenuto nel corso degli anni. Non è sempre stato un percorso facile, ma sono stati fatti progressi significativi. Continuerò a sostenere questo club con passione."

Peter Charrington, Presidente Non Esecutivo, ha dichiarato: "Sono molto onorato di diventare Presidente Non Esecutivo di questo straordinario Club e, a nome del Consiglio di Amministrazione, vorrei ringraziare Daniel e la sua famiglia per il loro impegno e la loro lealtà nei confronti del Club in così tanti anni. Questa è una nuova era per il club, dentro e fuori dal campo. Riconosco che ci sono stati molti cambiamenti negli ultimi mesi, mentre gettavamo nuove basi per il futuro. Ora siamo completamente concentrati sulla stabilità e sulla valorizzazione dei nostri talenti in tutto il Club, guidati da Vinai e dal suo team dirigenziale". Non ci saranno cambiamenti nella proprietà o nella struttura azionaria del Club.