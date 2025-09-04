Paganin: “Pellegrini più funzionale di Frattesi, farei lo scambio. Davide è…”

"Su Koopmeiners dico che è un giocatore che pecca caratterialmente. Devi metterci qualcosa di più in certi ambienti, deve essere capace di mettersi a disposizione del club dove è. L'impressione è che in questo momento latiti caratterialmente. E' nella Juve, non più nell'Atalanta. Fa fatica a imporsi perché c'è un limite caratteriale. Frattesi ha la sfortuna di giocare in un'Inter che in mezzo ha una concorrenza forte, è un centrocampo qualitativo, che ha preso una sua fisionomia negli anni. Ora qualcosa tatticamente sta cambiando e non so se può esaltarne le sue caratteristiche o limitarle".