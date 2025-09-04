Antonio Paganin, ex calciatore anche dell'Inter, ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche di Frattesi e Koopmeiners:
Paganin: “Pellegrini più funzionale di Frattesi, farei lo scambio. Davide è…”
"Su Koopmeiners dico che è un giocatore che pecca caratterialmente. Devi metterci qualcosa di più in certi ambienti, deve essere capace di mettersi a disposizione del club dove è. L'impressione è che in questo momento latiti caratterialmente. E' nella Juve, non più nell'Atalanta. Fa fatica a imporsi perché c'è un limite caratteriale. Frattesi ha la sfortuna di giocare in un'Inter che in mezzo ha una concorrenza forte, è un centrocampo qualitativo, che ha preso una sua fisionomia negli anni. Ora qualcosa tatticamente sta cambiando e non so se può esaltarne le sue caratteristiche o limitarle".
Roma, come si può recuperare Pellegrini?
"Si può recuperare, lo scambiamo per Frattesi (ride, ndr). Lì il problema è anche contrattuale, avranno anche provato a trovargli una collocazione a fine mercato. Io onestamente dico che mi piace. Col modo che Chivu ha di scambiare il gioco, Pellegrini sarebbe più funzionale di Frattesi".
Lautaro tornerà tardi per la sfida alla Juve:
"Forse il ct ha parlato con il giocatore e gli ha chiesto di andare. Lì deve essere il giocatore che si impone, ma è difficile per la passione degli argentini per la Nazionale rifiutare".
