Marco Astori Redattore 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 08:02)

Il mercato si è chiuso da pochi giorni, ma una cosa è certa quando si parla di Inter: il vero rammarico, almeno per i tifosi, è quello di non aver investito su un profilo tecnico e veloce in attacco oppure su un difensore di prospettiva. E la disponibilità per farlo, come racconta oggi il Corriere dello Sport, c'era.

"Di sicuro, il mercato interista è stato un mercato incompleto dal punto di vista economico. Per la prima volta, infatti, c’era la disponibilità a chiudere la sessione con un passivo importante (60 milioni), a cui poi aggiungere il monte cessioni.

Ebbene, tra i circa 90 milioni investiti e i quasi 50 recuperati attraverso le vendite, in viale Liberazione è rimasto un tesoretto da 20-25 milioni. Ci fosse scappata l’occasione giusta – in difesa, magari, con un profilo giovane e di sicura prospettiva -, allora sarebbe stato utilizzato subito. Adesso, invece, è a disposizione per la finestra di gennaio. I prossimi mesi, dunque, serviranno per capire necessità ed esigenze. Poi si deciderà se e come intervenire".