Fabrizio Biasin, intervenuto nell'ultima puntata di Cose Scomode su Aura Sport, ha fatto alcune considerazioni sull'ultimo mercato dell'Inter
"Non è semplice a gennaio trovare una pedina subito pronta. C'era stata l'idea Cancelo, che poi ha scelto il Barcellona. Poi l'Inter è andata su Perisic, ma il PSV ha legittimamente deciso di tenerselo. Poi Diaby, che ha caratteristiche che in rosa non ci sono. Ma, giustamente, i sauditi, dopo averlo pagato 60 milioni, se lo sono tenuto".
"La sensazione è che se, come pare, Dumfries dovesse tornare entro un mese, si possa fare a meno di un'ulteriore pedina sulla destra, ma per minimizzare i rischi forse sarebbe stato meglio dare un altro giocatore a Chivu".
(Fonte: Cose Scomode - Aura Sport)
