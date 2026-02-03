FC Inter 1908
Fabrizio Biasin, intervenuto nell'ultima puntata di Cose Scomode su Aura Sport, ha fatto alcune considerazioni sull'ultimo mercato dell'Inter
Fabrizio Biasin, intervenuto nell'ultima puntata di Cose Scomode su Aura Sport, ha fatto alcune considerazioni sull'ultimo mercato dell'Inter:

"Non è semplice a gennaio trovare una pedina subito pronta. C'era stata l'idea Cancelo, che poi ha scelto il Barcellona. Poi l'Inter è andata su Perisic, ma il PSV ha legittimamente deciso di tenerselo. Poi Diaby, che ha caratteristiche che in rosa non ci sono. Ma, giustamente, i sauditi, dopo averlo pagato 60 milioni, se lo sono tenuto".

"La sensazione è che se, come pare, Dumfries dovesse tornare entro un mese, si possa fare a meno di un'ulteriore pedina sulla destra, ma per minimizzare i rischi forse sarebbe stato meglio dare un altro giocatore a Chivu".

(Fonte: Cose Scomode - Aura Sport)

