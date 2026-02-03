Pastore: “Dove troverà difficoltà l’Inter? Dove le ha già trovate, ma ora sono tutti al top”

Il giornalista, durante Fontana di Trevi, ha parlato dell'ottimo momento dell'Inter e delle difficoltà che potrà trovare sul cammino

"Dove troverà le difficoltà l'Inter?Dove le ha già trovate: nella preparazione mentale delle partite. I numeri di Lautaro contro le big sono diversi dalle altre. Tornerà la Champions, non è scontato che l'Inter passi col Bodo. Per me passerà. Siamo curiosi di vedere l'Inter nella partite da dentro o fuori. Mi pare che a differenza del Napoli stiano tutti molto bene, a parte Frattesi, Darmian... tutti sono al top. Luis Henrique sempre meglio in trasferta, dovrà giocare ancora a lungo a destra. Già Inter-Juve darà un altro aggiornamento".