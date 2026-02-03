Ciccarelli precisa: “Tifoso Inter arrestato non faceva parte dei Viking”

Nino Ciccarelli, storico leader della Curva Nord, è intervenuto sui suoi canali social dopo la notizia dell'arresto da parte della Digos di un ultrà 19enne della curva interista, accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter.
“Non voglio dilungarmi ma voglio solo precisare una cosa. Si parla di un appartenente dei Viking… Non era un appartenente dei Viking. Non cambia la situazione, ma voglio solo precisare che non faceva parte dei Viking”.
Secondo quanto riferito dall'ANSA, non è lo stesso tifoso romagnolo ricoverato in ospedale, che era in possesso di un altro petardo che gli è esploso in mano. Il 19enne è stato arrestato, con provvedimento di flagranza differita, su disposizione del pm di turno di Milano Francesco Cajani.
