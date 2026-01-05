Fabrizio Biasin, intervenuto negli studi di Pressing, ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Bologna, guidata da uno straordinario Lautaro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Biasin: “Lautaro al top? Ricordiamocelo quando sbaglierà mezza partita. L’Inter…”
ultimora
Biasin: “Lautaro al top? Ricordiamocelo quando sbaglierà mezza partita. L’Inter…”
Fabrizio Biasin, intervenuto negli studi di Pressing, ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Bologna, guidata da uno straordinario Lautaro
"Anche in Supercoppa l'Inter aveva giocato un ottimo secondo tempo, poi il risultato fa differenza e abbiamo raccontato che l'Inter non sa giocare certe partite. In realtà, così come in Supercoppa, anche stasera (ieri, ndr) l'Inter ha giocato bene, anche se in questa stagione faccio fatica a trovare una partita in cui i nerazzurri non abbiano giocato bene".
"Lautaro? Sento tante belle parole, ma ricordiamocele anche quando sbaglierà mezza partita".
(Fonte: Mediaset - Pressing)
© RIPRODUZIONE RISERVATA