"Anche in Supercoppa l'Inter aveva giocato un ottimo secondo tempo, poi il risultato fa differenza e abbiamo raccontato che l'Inter non sa giocare certe partite. In realtà, così come in Supercoppa, anche stasera (ieri, ndr) l'Inter ha giocato bene, anche se in questa stagione faccio fatica a trovare una partita in cui i nerazzurri non abbiano giocato bene".