Luca Marchetti, presente negli studi di Sky Sport, ha proposto un aggiornamento sul mercato dell'Inter alla luce dell'offerta inoltrata dal Barcellona all'Al-Hilal per Cancelo.
Sky – Inter può chiudere il mercato senza acquisti persino con cessione Frattesi
Sky – Inter può chiudere il mercato senza acquisti persino con cessione Frattesi
L'aggiornamento su quanto potrebbe accadere in casa nerazzurra in questo mese di gennaio
Qui le parole del noto esperto di calciomercato:
"Con l'arrivo dell'offerta scritta del Barcellona all'Al-Hilal la strada è tracciata. Cancelo è sempre stato piuttosto onesto nell'interlocuzione avuta con l'Inter. A meno che non salti clamorosamente, andrà a definirsi col Barcellona.
E l'Inter? Non ci sono molti giocatori che possono migliorare una rosa che sta funzionando. All'Inter ora manca Dumfries, che però tornerà, così come Darmian. Cancelo sarebbe stata un'opportunità, ma in questo caso l'Inter non è riuscita ad approfittare della circostanza. L'Inter potrebbe anche rimanere così, anche in caso di cessione di Frattesi".
