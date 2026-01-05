"Con l'arrivo dell'offerta scritta del Barcellona all'Al-Hilal la strada è tracciata. Cancelo è sempre stato piuttosto onesto nell'interlocuzione avuta con l'Inter. A meno che non salti clamorosamente, andrà a definirsi col Barcellona.

E l'Inter? Non ci sono molti giocatori che possono migliorare una rosa che sta funzionando. All'Inter ora manca Dumfries, che però tornerà, così come Darmian. Cancelo sarebbe stata un'opportunità, ma in questo caso l'Inter non è riuscita ad approfittare della circostanza. L'Inter potrebbe anche rimanere così, anche in caso di cessione di Frattesi".