Biasin: “Inter rullo compressione. Mercato? Chivu meriterebbe un acquisto”

L'Inter a Cremona ottiene la decima vittoria nelle ultime 11 partite di campionato ed è sempre più capolista della Serie A. Questa l'analisi di Fabrizio Biasin negli studi di Pressing:
"Dopo un inizio faticoso, l'Inter è diventata un rullo compressore, soprattutto con le squadre della parte destra della classifica. E' una squadra che fa sembrare tutto semplice, anche a Cremona ha rischiato solo con il tiro di Zerbin. Chivu è bravo a gestire le forze, tutti hanno un ruolo, e la squadra viaggia a un ritmo stratosferico con una proiezione di 90 punti, che sembrava impensabile a inizio stagione".
"Mercato? I tifosi sperano un colpo all'ultimo come è stato per Akanji. Non so se l'Inter porterà un pezzo in più a Chivu, che lo meriterebbe, ma non è semplice trovarne uno funzionale".
(Fonte: Sport Mediaset)
