Biasin: “Inter rullo compressione. Mercato? Chivu meriterebbe un acquisto”

"Dopo un inizio faticoso, l'Inter è diventata un rullo compressore, soprattutto con le squadre della parte destra della classifica. E' una squadra che fa sembrare tutto semplice, anche a Cremona ha rischiato solo con il tiro di Zerbin. Chivu è bravo a gestire le forze, tutti hanno un ruolo, e la squadra viaggia a un ritmo stratosferico con una proiezione di 90 punti, che sembrava impensabile a inizio stagione".