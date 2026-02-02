Dopo il petardo esploso accanto ad Audero durante Cremonese-Inter, il club nerazzurro attende le decisioni del Giudice Sportivo per conoscere le possibili sanzioni. Graziano Cesari a Pressing ha illustrato i vari scenari:
"Per l'omologazione del risultato non c'è problema, la partita si è chiusa e si è chiusa in maniera regolare. Se Audero avesse lasciato il campo, la Cremonese avrebbe presentato reclamo, e dunque il Giudice Sportivo avrebbe preso delle decisioni, incluso il possibile 3-0 a tavolino".
"Ora, invece, ci si baserà sul referto di Massa e sui commissari in campo. La multa può andare dai 10 ai 50 mila euro, ci sono anche le ipotesi della chiusura della Curva e, ipotesi remota, una penalizzazione in classifica. Non possiamo escludere che l'Inter ospiti la Juventus a San Siro con la curva chiusa".
(Fonte: Sport Mediaset)
