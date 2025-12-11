Dalle colonne di Libero, Fabrizio Biasin analizza il momento che sta attraversando l'Inter. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta arrivata in extremis contro il Liverpool. "Ci sono le analisi di campo e quelle extra. Partiamo dalle prime, certamente molto importanti".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Biasin: “Inter deve crescere da questo punto di vista. Non deve ignorare né cullarsi…”
ultimora
Biasin: “Inter deve crescere da questo punto di vista. Non deve ignorare né cullarsi…”
Dalle colonne di Libero, il giornalista analizza il momento che sta attraversando l'Inter
"L’Inter deve ancora crescere dal punto di vista dell’applicazione, deve migliorare quando si tratta di “restare sul pezzo” nei cosiddetti scontri diretti, non deve ignorare uno score fin qui non brillantissimo (6 partite perse su 21 giocate), né cullarsi sui commenti tipo «I nerazzurri giocano bene anche quando perdono» che lasciano il tempo che trovano e, al limite, fanno incazzare anche di più. Su queste cose si devono fare importanti passi avanti, fondamentali se si vuole provare a vincere".
(Libero)
© RIPRODUZIONE RISERVATA