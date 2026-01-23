Del problema sulla fascia destra dopo l'infortunio di Dumfries e del rendimento di Luis Henrique ha parlato Biasin a L'ascia raddoppia

"A volte anche i compagni non lo aiutano. L'Inter è molto sbilanciata a sinistra, lui si propone ma si va sempre da Dimarco. Viene anche un pochino snobbato, ma anche se fosse Hakimi tu dovresti ragionare sul dargli un po' di ossigeno. L'anno scorso a gennaio dovevi dare una pedina a Inzaghi in attacco e forse quel punticino che ti è mancato lo avresti trovato. Per lo stesso motivo rischiare di commettere un errore per non fare quel passettino per non dare una mano all'allenatore è un po' rischioso".