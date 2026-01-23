"Cosa serve dal mercato all'Inter? Palestra, Gila, Manu Koné, Lookman per cambiare un po' volto e un portiere forte. Il mercato per le grandi squadre europee che si giocano la Champions, e l'Inter è arrivata due volte in finale, è così: il Bayern dice chi mi serve? Ok, ti lascio il resto. Le squadre che dominano fanno così. Questo mostra la difficoltà del nostro calcio.

Nessuna squadra può rispondere come ha fatto io a cosa serve dal mercato. Si muovono con le opportunità, da una vita che l'Inter fa il mercato con le opportunità. L'acquisto più caro è stato Bonny del Parma. Cercano di tirare fuori il meglio da queste opportunità di mercato. La risposta è ampia, possono prendere tantissimi giocatori per migliorare l'Inter. Chi posso prendere guardando le cifre che ho: pochissimi che mi permettono di aumentare il livello. Sarà Perisic? Non lo so, ma è proprio difficile con una base già così forte e questa pochissima disponibilità economica.