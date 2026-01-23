FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Marinozzi: “Per cambiare l’Inter servono questi 5 giocatori. Ma con pochissimi soldi è…”

ultimora

Marinozzi: “Per cambiare l’Inter servono questi 5 giocatori. Ma con pochissimi soldi è…”

Marinozzi: “Per cambiare l’Inter servono questi 5 giocatori. Ma con pochissimi soldi è…” - immagine 1
Durante il podcast L'ascia raddoppia di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato del mercato dell'Inter e di cosa servirebbe
Andrea Della Sala Redattore 

Durante il podcast L'ascia raddoppia di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato del mercato dell'Inter e di cosa servirebbe:

 "Cosa serve dal mercato all'Inter? Palestra, Gila, Manu Koné, Lookman per cambiare un po' volto e un portiere forte. Il mercato per le grandi squadre europee che si giocano la Champions, e l'Inter è arrivata due volte in finale, è così: il Bayern dice chi mi serve? Ok, ti lascio il resto. Le squadre che dominano fanno così. Questo mostra la difficoltà del nostro calcio.

Marinozzi: “Per cambiare l’Inter servono questi 5 giocatori. Ma con pochissimi soldi è…”- immagine 2

Nessuna squadra può rispondere come ha fatto io a cosa serve dal mercato. Si muovono con le opportunità, da una vita che l'Inter fa il mercato con le opportunità. L'acquisto più caro è stato Bonny del Parma. Cercano di tirare fuori il meglio da queste opportunità di mercato. La risposta è ampia, possono prendere tantissimi giocatori per migliorare l'Inter. Chi posso prendere guardando le cifre che ho: pochissimi che mi permettono di aumentare il livello. Sarà Perisic? Non lo so, ma è proprio difficile con una base già così forte e questa pochissima disponibilità economica.

 

 

 

 

 

Leggi anche
Biasin: “Ritorno Perisic? Non credo alla cosa della Champions. Inter si sta prendendo un...
Cassano pazzo di Sucic: “Grandissimo talento, per come usa la suola mi ricorda molto…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA