"Ottima partita, 22 tiri ti fanno capire come l'Inter avesse voglia di voltare pagina rispetto alla partita di Napoli finita molto male. Prestazione eccellente soprattutto nel secondo tempo. Il 3-0 fa passare in secondo piano anche alcune decisioni arbitrali sulle quali l'Inter potrebbe recriminare, è successo qualcosa di significativo".

"Chivu può essere contento, ha avuto risposte sia dai senatori che dai nuovi. Bisseck da centrale ha giocato 90' molto molto buoni e può essere una soluzione per le prossime partite. Chivu? Personalmente, ero scettico quando era stato annunciato dall'Inter, anche perché era una seconda scelta".