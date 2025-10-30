L'Inter batte la Fiorentina con un sonoro 3-0 e si rilancia all'inseguimento di Napoli e Roma. Questa l'analisi a Pressing di Fabrizio Biasin:
"Ottima partita, 22 tiri ti fanno capire come l'Inter avesse voglia di voltare pagina rispetto alla partita di Napoli finita molto male. Prestazione eccellente soprattutto nel secondo tempo. Il 3-0 fa passare in secondo piano anche alcune decisioni arbitrali sulle quali l'Inter potrebbe recriminare, è successo qualcosa di significativo".
"Chivu può essere contento, ha avuto risposte sia dai senatori che dai nuovi. Bisseck da centrale ha giocato 90' molto molto buoni e può essere una soluzione per le prossime partite. Chivu? Personalmente, ero scettico quando era stato annunciato dall'Inter, anche perché era una seconda scelta".
(Fonte: Pressing - Mediaset)
