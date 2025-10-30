FC Inter 1908
Cesari: “Inquietante il rigore non dato all’Inter. Follia. Si tratta di…”

Cesari: “Inquietante il rigore non dato all’Inter. Follia. Si tratta di…” - immagine 1
Nonostante la vittoria per 3-0, dopo la partita contro la Fiorentina l'Inter ha sicuramente qualcosa da recriminare contro la direzione di gara di Sozza
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nonostante la vittoria per 3-0, dopo la partita contro la Fiorentina l'Inter ha sicuramente qualcosa da recriminare contro la direzione di gara di Sozza.

In particolare, come riferisce Graziano Cesari a Pressing, a far discutere è la mancata assegnazione del rigore per un fallo di Comuzzo in area su Pio Esposito nel corso del secondo tempo.

Queste le parole dell'ex arbitro:

"L'episodio al 54' è ben più determinante (del primo rigore richiesto nel primo tempo per presunto fallo su Pio Esposito, ndr). Mi chiedo come il VAR abbia avallato la decisione del direttore di gara. Pio Esposito cerca di prendere posizione, Comuzzo si disinteressa della posizione del pallone e guarda solo lui. E poi c'è questo braccio intorno alla gola dell'avversario. E' un cravattone, un tentativo di strangolamento direi. E' una follia. E non mi convince la posizione di Sozza. E' un'immagine inquietante".

(Fonte: Pressing - Mediaset)

