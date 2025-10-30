Cesari: “Inquietante il rigore non dato all’Inter. Follia. Si tratta di…”

"L'episodio al 54' è ben più determinante (del primo rigore richiesto nel primo tempo per presunto fallo su Pio Esposito, ndr). Mi chiedo come il VAR abbia avallato la decisione del direttore di gara. Pio Esposito cerca di prendere posizione, Comuzzo si disinteressa della posizione del pallone e guarda solo lui. E poi c'è questo braccio intorno alla gola dell'avversario. E' un cravattone, un tentativo di strangolamento direi. E' una follia. E non mi convince la posizione di Sozza. E' un'immagine inquietante".