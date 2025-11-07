FC Inter 1908
Biasin: “Quell’Inter-Lazio ha complicato tutto, non solo lo scudetto. In finale di Champions…”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato di Inter-Lazio della scorsa stagione, decisiva nella corsa scudetto
Andrea Della Sala Redattore 

Durante il podcast L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato di Inter-Lazio della scorsa stagione, decisiva nella corsa scudetto:

"Inter-Lazio fu davvero il peccato originale della stagione? Assolutamente sì, come quel Bologna-Inter nello scudetto del Milan, così Inter-Lazio ha determinato tutto quello che è successo dopo. Ha complicato tutto il resto della stagione, lì ha spento l'interruttore, psicologicamente hai preso la mazzata. Che si è trasformata nel non vincere lo scudetto e nell'obbligo di andare a giocare la finale di Champions sapendo che ti era rimasto solo quello". 

