Biasin : "La sensazione è che sia rimasto perché nella testa di tutti c'era il passaggio al 3-4-2-1 che gli avrebbe concesso una soluzione di campio migliore. Tornando al3-5-2 ritorna il problema che è utile in un'altra situazione di partita".

Marinozzi: "Difficile da collocare, è un falso centrocampista. Tocca pochissimi palloni, un centrocampista nel nostro campionato che ha numeri simili è Fabbian del Bologna che gli somiglia molto. Anche McTominay nello United aveva pochi numeri coi passaggi. Sommer fa più passaggi di Frattesi. In quale contesto è utile? Gasperini ci può stare, ma se la squadra è come l'Inter che ha bisogno di 11 giocatori bravi nel portare il pallone nell'ultimo terzo di campo perché non ha giocatori di strappo e di dribbling Frattesi perde efficacia. Poi in alcune partite ti dà la scossa quando entra. Ma che possa diventare un titolare la vedo dura. Ho difficoltà nel collocarlo ad altissimi livelli".