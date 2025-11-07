Durante L'ascia raddoppia si parla del ruolo di Frattesi e sulla prestazione del centrocampista in Champions contro il Kairat
ultimora
Biasin: “Credo che Frattesi andrà via, rimasto per un motivo”. Pastore: “Mettilo nella…”
Biasin: "Dispiace molto per la prestazione di Frattesi, ha perso un'altra occasione. Non riesce a trovare l'incastro giusto, non riesco a capire quale sia il problema".
Pastore: "Non si può chiedere a Frattesi di essere il motore, di essere lui il Calhanoglu o il Mkhitaryan o il Barella. Il ruolo di Frattesi è fortemente equivocato. Inzaghi lo ha impiegato come un ripiego".
Biasin: "La sensazione è che sia rimasto perché nella testa di tutti c'era il passaggio al 3-4-2-1 che gli avrebbe concesso una soluzione di campio migliore. Tornando al3-5-2 ritorna il problema che è utile in un'altra situazione di partita".
Marinozzi: "A gennaio lo vendereste? Sì. Io Frattesi andrei via".
Pastore: "Mettilo nella Roma, vedi come si diverte. In una squadra che preme, che assedia".
Marinozzi: "Difficile da collocare, è un falso centrocampista. Tocca pochissimi palloni, un centrocampista nel nostro campionato che ha numeri simili è Fabbian del Bologna che gli somiglia molto. Anche McTominay nello United aveva pochi numeri coi passaggi. Sommer fa più passaggi di Frattesi. In quale contesto è utile? Gasperini ci può stare, ma se la squadra è come l'Inter che ha bisogno di 11 giocatori bravi nel portare il pallone nell'ultimo terzo di campo perché non ha giocatori di strappo e di dribbling Frattesi perde efficacia. Poi in alcune partite ti dà la scossa quando entra. Ma che possa diventare un titolare la vedo dura. Ho difficoltà nel collocarlo ad altissimi livelli".
Biasin: "Credo che arriverà la separazione se non a gennaio, l'estate prossima. Io continuo a pensare che si stia comportando bene".
Siani: "Semplicemente l'Inter non credo che sia la sua squadra. Se guardi i risultati più importanti dell'Inter spesso c'è Frattesi".
Biasin: "Se rinunci a Frattesi a gennaio, un sostituto serve. Se hai deciso che Diouf non va bene quest'anno perché ha bisogno di tempo. Dall'abbondanza passi ad averne uno in meno".
Marinozzi: "Per una squadra avere un giocatore così è un lusso. Non so quanto lui voglia rimanere come optional".
© RIPRODUZIONE RISERVATA