FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sabatini: “Ecco chi vince lo scudetto tra Inter e Napoli per me a oggi”

ultimora

Sabatini: “Ecco chi vince lo scudetto tra Inter e Napoli per me a oggi”

Sabatini: “Ecco chi vince lo scudetto tra Inter e Napoli per me a oggi” - immagine 1
Il collega, attraverso un video sul suo canale YouTube, ha risposto così dando le percentuali sulla vittoria del tricolore
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

"Chi vince lo scudetto?". E' questa la domanda posta da un utente a Sandro Sabatini, giornalista.

Sabatini: “Ecco chi vince lo scudetto tra Inter e Napoli per me a oggi”- immagine 2
Getty Images

Il collega, attraverso un video sul suo canale YouTube, ha risposto così dando le percentuali sulla vittoria del tricolore: "Faccio le percentuali. Per me ad oggi Inter 40%, Napoli 30%, Milan e Juventus 15% ciascuna", ha detto.

Leggi anche
Biasin: “Credo che Frattesi andrà via, rimasto per un motivo”. Pastore: “Mettilo nella…”
Abodi: “San Siro? Quanto fatto ha valore importante. Ora 11-12 cantieri aperti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA