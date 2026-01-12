Il giudizio è quasi unanime: la scelta di mandare Doveri per Inter-Napoli si è rivelata corretta. Anche Fabrizio Biasin promuove l'arbitro. "In una stagione in cui gli arbitri hanno avuto discrete difficoltà (eufemismo) è giusto celebrare la direzione in Inter-Napoli di Daniele Doveri e della sua squadra: 5 falli fischiati nel primo tempo (23 totali) e poche perdite di tempo, merito anche di due squadre che hanno pensato a costruire più che a distruggere".
Biasin: “Inter-Napoli, giusto celebrare la direzione di Doveri. La verità è che ieri…”
Anche il giornalista promuove la direzione dell'arbitro
"Tendiamo sempre a svilire il nostro calcio (spesso a ragione), ma la verità è che ieri sera a San Siro è andato in scena uno spettacolo eccellente".
