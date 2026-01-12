Il Napoli perde Alex Meret. All’indomani della sfida contro l’Inter a San Siro, il portiere ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra, come comunicato dal club partenopeo in una nota ufficiale.
UFFICIALE – Napoli, infortunio per Meret in allenamento: cosa è successo
"Dopo il match del Meazza gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato contro il Parma. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica. Nel corso dell'allenamento Alex Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra".
