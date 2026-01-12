Se l'attacco va a gonfie vele e sfoggia numeri impressionanti, non altrettanto si può dire della difesa. L'Inter di Chivu viaggia a due velocità

Marco Macca Redattore 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 17:02)

Se l'attacco va a gonfie vele e sfoggia numeri impressionanti, non altrettanto si può dire della difesa. L'Inter di Chivu viaggia a due velocità e, se i nerazzurri vorranno davvero portarsi a casa lo scudetto, dovranno necessariamente apporre dei correttivi alla fase difensiva. I dati, come testimonia la Gazzetta dello Sport, raccontano infatti che la squadra, pur avendo di gran lunga il miglior attacco del campionato, ha solo la quinta difesa della Serie A, messa tra l'altro davvero in affanno ieri sera da Hojlund e compagni. Scrive la rosea:

"Se in questo momento della stagione l’Inter è prima in classifica lo deve al suo attacco più che alla sua difesa. Segna come nessun’altra squadra del campionato, ma prende più gol dell’ottava in graduatoria. Tradotto in numeri: a fronte di 42 reti fatte (12 in più di Milan e Napoli), ne ha incassate 17, tante quante il Napoli terzo e più di Juventus, Lazio, Milan, Como e Roma. La prima in classifica ha la quinta difesa del campionato".

"Nelle ultime cinque stagioni, il campionato è stato vinto da chi a questo punto della stagione stanziava al primo posto con una media di gol presi bassissima: l’anno scorso il Napoli dopo 20 giornate aveva preso appena 12 gol e poi ha conquistato il titolo, l’anno prima (quello della seconda stella) l’Inter era riuscita a incassarne appena 10 e prima ancora di nuovo il Napoli aveva subìto 15 reti nello stesso periodo. Discorso diverso nelle stagioni 2021-22 e 2020-21: nella prima, l’Inter nonostante le 17 reti prese (lo stesso numero di quest’anno) dominava dopo 20 giornate il campionato che alla fine però ha vinto il Milan; nella seconda, viceversa, il Milan era primo con 23 gol incassati ma a fine stagione ha gioito l’Inter".

(Fonte: Gazzetta.it)