Il giornalista di Libero ha analizzato la sconfitta per 3-1 a San Siro dell'Inter contro l'Arsenal in Champions

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha analizzato la sconfitta per 3-1 a San Siro dell'Inter contro l'Arsenal nella settima giornata della League Phase di Champions League 2025/26.

Nel consueto appuntamento con l'editoriale di TMW, Biasin ha evidenziato alcuni aspetti del presente e del passato recente in Champions League dei nerazzurri.

"L’Inter contro l’Arsenal gioca una partita fatta di buone occasioni alternate a sciocche distrazioni, ma deve arrendersi contro la capolista della Premier che dalla panca può permettersi di fare entrare giocatori come Rice, Martinelli e Gyokeres. Per i nerazzurri saranno playoff dopo aver perso con una squadra, banalmente, più forte. Inchinarsi di fronte a corazzate del genere è la normalità.