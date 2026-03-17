Biasin: “Inter solida, può reggere l’urto. Nelle ultime tre settimane…”

Il pensiero del noto giornalista a proposito della squadra di Chivu prima in classifica a +8 a dieci giornate dalla fine

Daniele Vitiello Redattore/inviato 17 marzo - 23:30

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin:

"Il Napoli ha accorciato le distanze sull’Inter, ma il risultato all’Olimpico dell’altra sera ha dato una mano ai nerazzurri che sembrano solidi. Al netto del calo fisiologico che ha avuto nell’ultimo mese, la distanza di 8 punti è abbastanza rassicurante. Sicuramente ci sono ancora partite complicate, ma io credo che l’Inter sia abbastanza solida per reggere l’urto del finale di stagione. Io non ho doti di preveggenza e non posso dire come finisce.

L’Inter deve interrompere il trend delle ultime tre settimane. Gli scudetti non piovono dal cielo, bisogna rimettersi in marcia, beneficiano anche del calendario che non è tosto come quello dell’anno scorso e del recupero di alcuni giocatori come Calhanoglu e Lautaro Martinez. Io credo che l’Inter possa gestire bene il finale di stagione. Mi sorprenderebbe molto se crollasse improvvisamente.

C’è la possibilità che vedremo Lautaro Martinez contro la Fiorentina. Un problema al polpaccio è da monitorare, poiché sembri guarito del tutto e poi non è così. Quindi, bisogna stare attenti. Se si fosse giocata la finalissima tra Argentina e Spagna, lo staff avrebbe cercato di accelerare il rientro poiché Lautaro avrebbe voluto giocarla a tutti i costi. A questo punto, credo che l’Inter abbia voluto prendersi una giornata in più per permettere il pieno recupero dell'argentino e non rischiare di infortunarsi di nuovo.

Mi dispiace per la cancellazione della trasmissione di “Open Var”, ma fatta in questo modo ha poco senso. L’intento era ottimo in una trasmissione dove gli arbitri si espongono, ti raccontano delle cose e accettano un contraddittorio.

Al di là del fatto che c’è questa cosa tutta italiana di mettere le trasmissioni il martedì quando poi nelle partite del sabato tu sai già cosa pensano gli arbitri, nell’attuale trasmissione sembra che gli arbitri si debbano autoassolvere dai loro errori nel 90% dei casi, ammettendo in parte le loro colpe se proprio non possono evitare di farlo. Open Var sembra diventato uno sfogatoio sociale dove gli arbitri hanno sempre ragione. Non c’è contraddittorio, a questo punto spero che venga migliorata con l’introduzione del contraddittorio".