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Cucciari: “Onestamente l’Inter non può perdere lo scudetto. Il Napoli…”

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"Troppe squadre hanno fatto vedere qualcosa ma poi si sono fermate, l'Inter è stata la più continua", dice Cucciari
Matteo Pifferi Redattore 

Mister Alessandro Cucciari ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche delle possibilità che ha il Napoli di recuperare sull'Inter:

"Il Napoli può fare un finale di stagione importante ma sono tanti i punti di vantaggio dell'Inter. Io credo onestamente che l'Inter non possa perderlo lo Scudetto. Ci sono state troppe squadre che hanno faticato. Hanno fatto vedere qualcosa ma poi si sono fermate, l'Inter è stata la più continua"

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Corsa al quarto posto, come la vede?

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"Il Como è la squadra che sta meritando di più per il gioco e per il fatto che, a differenza di Roma e Juve, si ritrova lì per merito e senza pressioni. Viaggia a basso profilo ma anche loro ci tengono. Il campionato è lungo però, la Roma è in calo ma la lotta è apertissima".

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Su Leao

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"E' un eterno giocatore che deve esplodere, ma ha sempre rendimenti altalenanti che lasciano perplessi. Potenzialmente è un grande calciatore, ma sembra quasi che faccia tutto con sufficienza. Non riesco a comprendere perché con queste doti non si metta al servizio della squadra"

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