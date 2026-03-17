"Sono veramente emozionato, orgoglioso e grato di ricevere questo importante riconoscimento, intitolato a una leggenda del calcio italiano e mondiale".
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fcinter1908 ultimora Fabregas vince il ‘Premio Bearzot: “Intitolato a una leggenda, sono grato”
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Fabregas vince il ‘Premio Bearzot: “Intitolato a una leggenda, sono grato”
Al tecnico spagnolo del Como è stato assegnato il Premio intitolato al commissario tecnico campione del mondo
Così l'allenatore del Como, Cesc Fabregas, commenta all'ANSA l'assegnazione del premio nazionale 'Enzo Bearzot'.
"Desidero ringraziare di cuore i membri della giuria, così come la società Como 1907, tutti i miei calciatori e i membri dello staff - prosegue il tecnico spagnolo -.Ogni riconoscimento personale è il risultato di un percorso costruito insieme a tante persone e, proprio per questo, desidero condividere questo premio con loro".
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