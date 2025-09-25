"Quella contro il Cagliari per i nerazzurri è una delle partite più importanti della stagione: se vuoi dare un segnale, non solo all'esterno dello spogliatoio, ma anche all'interno, devi vincere. Questa squadra ha un potenziale ancora importante, ma secondo me manca la capacità di sorridere un po' di più".

"Secondo me ha bisogno ha bisogno di un filotto di vittorie per scrollarsi di dosso le inevitabili scorie della passata stagione. Una terza vittoria di fila darebbe una grossa mano. Altrimenti sarebbero guai grossi: ti allontaneresti dalla vetta della classifica, ma non daresti continuità. L'altra sera anche Acerbi diceva questa cosa: 'Abbiamo bisogno di caricarci con una grande vittoria o con una serie di vittorie'".