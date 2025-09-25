Stadio, Sala: “Ho fatto tutto quello che potevo fare. Adesso mi auguro che…”

"Di negoziazioni nella mia vita professionale ne ho fatte tante, di certo non ho imparato in questo momento", ha ricordato Sala

Matteo Pifferi Redattore 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 11:20)

“Io ritengo di avere negoziato al meglio con le squadre. Di negoziazioni nella mia vita professionale ne ho fatte tante, di certo non ho imparato in questo momento, ho fatto tutto quello che potevo fare. Quindi, il mio lavoro si è risolto con la definizione di questa ipotesi di contratto, però bisogna aspettare un parere”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a poche ore dall’inizio del consiglio comunale che avvierà la discussione della proposta di delibera aula vendita di San Siro e delle aree a Inter e Milan. “È chiaro che mi auguro una decisione a favore, dopodiché, però, non posso certamente ipotecare nulla”, ha aggiunto.

L’operazione Meazza, ha osservato, è “una questione che io capisco essere divisiva e d’altro canto, a questo punto, veramente libertà di pensiero e di opinione per i consiglieri che devono fare la loro parte”. Il più indeciso sembra il capogruppo Lista Sala Marco Fumagalli: “Ci siamo visti. Io capisco il suo pensiero, ha delle riserve, non ha ancora deciso, vedremo cosa farà, ma anche con lui ho usato lo stesso metro, cioè gli ho spiegato il perché, a mio parere, della necessità per Milano di avere un nuovo stadio e gli ho detto ‘decidi in coscienza, pensaci’ e quindi non saprei dire cosa voterà, certamente da come ci siamo lasciati ieri sera non è ancora deciso, vedremo”.

Anche il comitato legalità e criminalità organizzata presieduto da Nando dalla Chiesa ha rilevato alcune criticità sulla delibera: “Non credo che siano invalicabili, ma sono osservazioni giuste – ha commentato il sindaco -. La vicesindaca sta parlando direttamente con il professore Dalla Chiesa da giorni, quindi anche su questo stiamo lavorando”.

(ANSA)