Tra gli indecisi nella maggioranza di centrosinistra c'è il capogruppo della 'Lista Beppe Sala sindaco' Marco Fumagalli, che al momento del voto potrebbe rappresentare l'ago della bilancia. "Capisco il suo pensiero - ha commentato Sala -, vedremo cosa farà. Gli ho spiegato il perché, a mio parere, c'è la necessità per Milano di avere un nuovo stadio e gli ho detto 'decidi in coscienza, pensaci', non saprei dire cosa voterà, certamente da come ci siamo lasciati ieri sera non è ancora deciso, vedremo".