Oggi pomeriggio a Milano la delibera per la vendita dello stadio di San Siro arriva in Consiglio comunale. Il sindaco Sala parla del voto, probabilmente decisivo, del capogruppo Fumagalli. Servono 25 voti, i sicuri dovrebbero essere 24.
ultimora
Sala: “Fumagalli voto decisivo? Non ha deciso ancora. Gli ho parlato ieri sera e…”
Tra gli indecisi nella maggioranza di centrosinistra c'è il capogruppo della 'Lista Beppe Sala sindaco' Marco Fumagalli, che al momento del voto potrebbe rappresentare l'ago della bilancia. "Capisco il suo pensiero - ha commentato Sala -, vedremo cosa farà. Gli ho spiegato il perché, a mio parere, c'è la necessità per Milano di avere un nuovo stadio e gli ho detto 'decidi in coscienza, pensaci', non saprei dire cosa voterà, certamente da come ci siamo lasciati ieri sera non è ancora deciso, vedremo".
Infine le osservazioni del Comitato per la legalità presieduto da Nando Dalla Chiesa che ha rilevato criticità sulla vendita. "Non credo che siano invalicabili, ma sono osservazioni giuste. La vicesindaca sta parlando direttamente con il professor Dalla Chiesa da giorni, quindi anche su questo stiamo lavorando", ha concluso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA