Ospite del programma tv Pressing, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha commentato la sconfitta dell'Inter e il momento della squadra di Chivu:
Biasin: “Inter, è l’inizio di un lavoro complicato: squadra vecchia ma nuova. E Chivu…”
"La partita di oggi abbassa di molto l'umore, dopo la partita di Torino pensavi di aver già voltato pagina. C'erano già segnali di una squadra che sembrava avesse messo da parte il pessimo finale di stagione dello scorso. In realtà è l'inizio di un lavoro molto lungo e complicato perché è una squadra vecchia ma nuova. Vecchia perché gli interpreti sono tanti dello scorso anno, nuovo perché c'è un nuovo tecnico con le sue idee che devo portare qualcosa di suo in una squadra che da 4 anni faceva le stesse cose, non è semplice. I giocatori sono gli stessi, ci sono 5 nuovi innesti e dovranno essere bravi a inserirsi".
