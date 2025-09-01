L’Inter è al centro del dibattito calcistico per il suo avvio di stagione e per le difficoltà riscontrate nell’adattarsi a un nuovo calcio

L’Inter è al centro del dibattito calcistico per il suo avvio di stagione e per le difficoltà riscontrate nell’adattarsi a un nuovo modo di giocare. A sottolinearlo è stato l’ex portiere e oggi opinionista di Sky, Luca Marchegiani, che ha analizzato la situazione dei nerazzurri.

Secondo Marchegiani, il problema principale risiede nella scelta di non aver cambiato gli interpreti chiave della squadra: "L'Inter non ha cambiato un solo titolare. Pretendere di cambiare modo di giocare con la stessa identica squadra che aveva trovato altre certezze in un altro modo di giocare è veramente una cosa coraggiosa ma è impossibile non trovare difficoltà".

Un passaggio che evidenzia come la continuità negli uomini non coincida necessariamente con continuità nei risultati, soprattutto quando si cerca di proporre un calcio diverso. Marchegiani ha poi puntato l’attenzione sul cuore del gioco interista, la mediana: "I centrocampisti dell'Inter sono centrocampisti di palleggio ed è sempre stata la loro forza, palleggiare facendo venir fuori la squadra avversaria. È stato il grande punto di forza del centrocampo dell'Inter".

Il commentatore ha quindi messo in discussione la reale fattibilità di un cambio di filosofia tattica senza adeguati innesti: "Non so quanto sia semplice fare un gioco diverso, con idee diverse ma con gli stessi giocatori di prima".

Parole che aprono una riflessione ampia sul progetto nerazzurro: la squadra resta competitiva, ma la transizione verso un sistema di gioco differente rischia di essere più complessa del previsto. Il rischio, per l’Inter, è di smarrire quelle certezze che avevano reso la formazione di Inzaghi una delle più solide e continue degli ultimi anni.