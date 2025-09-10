FC Inter 1908
Biasin: “Gattuso ha bisogno di tempo. Puzzle difficile da mettere sul tavolo. Alla lunga…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista ha commentato le prime due uscite della nuova Italia di Gattuso
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha commentato le prime due uscite della nuova Italia di Gennaro Gattuso. Gli azzurri hanno battuto Estonia (5-0) e Israele (5-4).

Questo il pensiero del giornalista: "Sicuramente Gattuso ha bisogno di tempo per dare un ordine tattico. Alla lunga la cosa migliore che puoi fare è mettere i giocatori nel ruolo che preferiscono. Però ovviamente è un puzzle difficile da mettere sul tavolo. Anche i giocatori devono adattarsi".

