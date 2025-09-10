Christian Eriksen è atteso presto nel campionato tedesco. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport.de, Florian Plettenberg, l'ex centrocampista dell'Inter, 33 anni, è a un passo dal firmare con il Wolfsburg, club della Bundesliga.
Sky Sport DE – Eriksen ha trovato squadra? L’ex Inter a un passo dal Wolfsburg
L'ex centrocampista nerazzurro, attualmente svincolato, è a un passo dal firmare con il club tedesco
L’accordo sembrerebbe quasi concluso: restano da definire solo alcuni dettagli contrattuali prima della firma e dell'annuncio ufficiale del giocatore che attualmente è svincolato dopo tre stagioni tutt'altro che semplici al Manchester United.
