L'ex centrocampista nerazzurro, attualmente svincolato, è a un passo dal firmare con il club tedesco
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Christian Eriksen è atteso presto nel campionato tedesco. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport.de, Florian Plettenberg, l'ex centrocampista dell'Inter, 33 anni, è a un passo dal firmare con il Wolfsburg, club della Bundesliga.

L’accordo sembrerebbe quasi concluso: restano da definire solo alcuni dettagli contrattuali prima della firma e dell'annuncio ufficiale del giocatore che attualmente è svincolato dopo tre stagioni tutt'altro che semplici al Manchester United.

