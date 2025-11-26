Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha analizzato l'ottimo inizio di stagione del Bologna. La squadra di Italiano si trova nelle zone alte della classifica avendo totalizzato 24 punti in dodici giornate proprio come l'Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Biasin: “Italiano ha veramente un grande pregio. Si fa fatica a capire quali…”
ultimora
Biasin: “Italiano ha veramente un grande pregio. Si fa fatica a capire quali…”
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha analizzato l'ottimo inizio di stagione del Bologna
"Italiano ha veramente un grande pregio, che dovrebbe essere quello di ogni allenatore ad alto livello ma non ci riescono tutti: dare valore ad ogni singolo calciatore. Al punto che si fa fatica a capire quali siano i titolari del Bologna".
(Radio Sportiva)
© RIPRODUZIONE RISERVATA