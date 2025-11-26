FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha analizzato l'ottimo inizio di stagione del Bologna
Gianni Pampinella
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha analizzato l'ottimo inizio di stagione del Bologna. La squadra di Italiano si trova nelle zone alte della classifica avendo totalizzato 24 punti in dodici giornate proprio come l'Inter.

"Italiano ha veramente un grande pregio, che dovrebbe essere quello di ogni allenatore ad alto livello ma non ci riescono tutti: dare valore ad ogni singolo calciatore. Al punto che si fa fatica a capire quali siano i titolari del Bologna".

