FC Inter 1908
Milanese: “Difficile giocare in casa dell’Atletico, ma l’Inter ci è abituata e dopo il derby…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mauro Milanese ha parlato della difficile trasferta che attende l'Inter
Gianni Pampinella
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mauro Milanese ha parlato della difficile trasferta che attende l'Inter di Cristian Chivu. Questa sera i nerazzurri sfideranno l'Atletico Madrid al Metropolitano nella quinta giornata di Champions League.

"L'Atletico in casa fa molto bene, i rischi ci sono, non mollano mai gli spagnoli e danno il meglio nel finale anche. Sarà difficile giocare su quel campo ma l'Inter ci è abituata e dopo il derby serve almeno un punto".

(TMW Radio)

