Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mauro Milanese ha parlato della difficile trasferta che attende l'Inter di Cristian Chivu. Questa sera i nerazzurri sfideranno l'Atletico Madrid al Metropolitano nella quinta giornata di Champions League.
"L'Atletico in casa fa molto bene, i rischi ci sono, non mollano mai gli spagnoli e danno il meglio nel finale anche. Sarà difficile giocare su quel campo ma l'Inter ci è abituata e dopo il derby serve almeno un punto".
