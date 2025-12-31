FC Inter 1908
Pallavicino: “Trattativa Ronaldo-Inter più difficile da proteggere. C’era un gruppo di trans…”

Intervistato da Repubblica, Carlo Pallavicino ha raccontato alcuni retroscena legati ad alcune trattative del passato
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervistato da Repubblica, Carlo Pallavicino ha raccontato alcuni retroscena legati ad alcune trattative del passato partendo da quella di Ronaldo all'Inter. "La più difficile da proteggere fu quella che portò Ronaldo all’Inter. Dopo un Fiorentina-Barcellona di Coppa delle Coppe lo portammo a casa mia a Firenze, mentre tutti pensavano fosse già in Brasile con la sua nazionale".

"Avevamo tre proposte: Glasgow Rangers, Lazio e Inter, che la spuntò dopo una notte di riflessioni. Uscimmo entusiasti alle 7 del mattino, ma sotto casa c’era un gruppo trans, che immediatamente riconobbero il loro noto connazionale. Per fortuna tennero il segreto”.

La più bella soddisfazione?

“L’organizzazione della partita Fiorentina-Milan per raccogliere i fondi necessari a costituire la Fondazione Borgonovo. Stefano si presentò al Franchi in carrozzina, spinto da Baggio. Per me era più di un calciatore. Fui il primo ad andarlo a trovare all’ospedale di Niguarda, dopo i parenti. Poi dico la liberazione di Pandev, che non voleva rinnovare con la Lazio e per questo era stato messo fuori rosa. Lo portammo all’Inter”.

