Biasin: “Lautaro periodicamente in discussione: fa sorridere”. E pubblica dati clamorosi

Sono diventati 4 i gol realizzati nelle prime 6 partite della stagione da Lautaro Martinez: così Biasin si è espresso sul capitano dell'Inter
Sono diventati 4 i gol realizzati nelle prime 6 partite della stagione da Lautaro Martinez. Così Fabrizio Biasin su X si è espresso sul capitano dell'Inter:

"Classifica all-time marcatori Inter/Arg:

1)Meazza 284

2)Altobelli 209

3)Boninsegna 171

4)Mazzola 161

5)Cevenini 158

6)LAUTARO 157

1)Messi 114

2)Batistuta 54

3)Aguero 42

4)Crespo 35

5)LAUTARO 33

Il fatto che periodicamente venga messo in discussione fa abbastanza sorridere", ha scritto Biasin sui suoi canali social.

