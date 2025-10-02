Francia, arriva la conferma ufficiale: Thuram non convocato da Deschamps. Al suo posto…

FC Inter 1908
Marcus Thuram non è stato convocato da Didier Deschamps per le sfide della Francia contro Azerbaigian e Islanda
La notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Marcus Thuram non è stato convocato da Didier Deschamps per le sfide della Francia contro Azerbaigian (10 ottobre a Parigi) e Islanda (13 ottobre a Reykjavik), due match validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

In attacco, infatti, Deschamps ha convocato Nkunku e, per la prima volta, Mateta del Crystal Palace. Oltre a loro due ci sono Barcola, Coman, Ekitike, Mbappé e Akliouche.

In difesa non compare il nome di Pavard, nonostante alcune buone prove col Marsiglia di De Zerbi. Ecco l'elenco completo dei convocati.

CONVOCATI FRANCIA

PORTIERI: Chevalier, Maignan, Samba

DIFENSORI: Digne, Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Konate, Kounde, Saliba, Upamecano

CENTROCAMPISTI: Camavinga, Kone, Olise, Rabiot, K. Thuram

ATTACCANTI: Akliouche, Barcola, Coman, Ekitike, Mateta, Mbappé, Nkunku

