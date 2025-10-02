Francia, arriva la conferma ufficiale: Thuram non convocato da Deschamps. Al suo posto…

Marcus Thuram non è stato convocato da Didier Deschamps per le sfide della Francia contro Azerbaigian e Islanda

La notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Marcus Thuram non è stato convocato da Didier Deschamps per le sfide della Francia contro Azerbaigian (10 ottobre a Parigi) e Islanda (13 ottobre a Reykjavik), due match validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026.